Глава МОК объяснил, почему против российских спортсменов ввели санкции

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что организация была вынуждена ввести санкции против российских атлетов в связи с «нарушением олимпийского перемирия». Об этом сообщает Inside The Games.

Глава МОК заявил, что он получал много вопросов о том, чем отличается ситуация вокруг Украины от других конфликтов, которые происходили между разными странами в разное время.

«Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Нам было необходимо принять защитные меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как сейчас», — пояснил Бах.

МОК 28 февраля выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Предложение прозвучало на фоне начала спецоперации России по демилитаризации Украины. Исполком организации подчеркнул, что таким образом будет обеспечена защита честности соревнований и безопасности их участников.

Большинство спортивных федераций мира вняли рекомендациям и последовали призыву об отстранении.

Ранее Бах заявил о том, что не знает, когда закончится период санкций в отношении российских и белорусских спортсменов. По его словам, вопрос срока действия санкций остается открытым.