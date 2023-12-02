Спорт 02 декабря 2023, 17:48 Глава МОК назвал дату принятия решения по участию России в Олимпиаде-2024 МОК озвучит решение по участию России в Олимпиаде в марте 2024 года Kenjiro Matsuo/AFLO/globallookpress

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Окончательное решение по участию России в Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) примет в марте 2024 года. Об этом заявил глава организации Томас Бах, сообщило издание ITG.

Он также анонсировал саммит, который состоится 5 декабря в Лозанне. Главной темой мероприятия станет возможность участия России в Олимпийских играх — 2024.

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«Мы не обсуждали этот вопрос (участия россиян — прим. ред.) на прошедшем заседании исполкома. На олимпийском саммите мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт», — указал Бах.

Глава МОК отметил, что организация обратит внимание на мнение ООН, «которая призывает к олимпийскому перемирию». По его словам, олимпийский комитет примет окончательное решение только после обсуждения всех нюансов на саммите.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал политику Международного олимпийского комитета. Он напомнил, что буква «М» в аббревиатуре не означает «монополию». Песков назвал спортивный мир многогранным и добавил, что соревнования могут проходить вне контекста МОК.