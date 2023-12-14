Спорт 14 декабря 2023, 17:03 Глава МОК Бах выступил в защиту допуска россиян до Олимпиады-2024 Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения о допуске российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже. Его слова привело издание Би-би-си.

МОК 8 декабря разрешил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в Играх в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев.

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«Это один конфликт из 28, происходящих в этом мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом», — отметил Бах.

Он также высказался о возможном бойкоте Олимпийских игр и заявил, что несогласным с участием белорусов и россиян странам разрешено иметь разные политические взгляды.

Согласно решению исполкома, нейтральные атлеты и их персонал обязаны воздержаться от любой деятельности, связанной с гимном, флагом, эмблемами и другими символами России и Белоруссии, а также от поддержки спецоперации.

Президент Владимир Путин прокомментировал условия МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду. Российский лидер отметил, что действия чиновников комитета рискуют привести к гибели всего олимпийского движения.