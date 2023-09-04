04 сентября 2023, 22:30
Глава МОК Бах призвал допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян
Президент МОК Бах: не поддерживающих СВО россиян следует допустить к Олимпиаде
Российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию, следует допустить к Олимпиаде-2024. Об этом CNBC рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Он отметил, что рекомендации МОК в отношении РФ и Белоруссии остаются прежним — никаких команд, гимнов и национальной идентификации. При этом спортсменам, которые не поддерживают СВО, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов.
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«Не думаю, что окончательное решение будет принято в ближайшее время», — отметил Бах.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе заявил, что Киев и коалиция из 35 государств готовы бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них примут участие россияне и белорусы.
Такие действия со стороны Украины не решат никаких проблем, но при этом нарушат права спортсменов, подчеркнул Бах.
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