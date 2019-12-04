Глава Минздрава рассказала, что бросила фитнес через 1,5 месяца
«У меня есть абонемент на фитнес. К сожалению, я могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без перерыва, и весь настрой несколько снизился», — привел ТАСС слова Скворцовой.
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Глава Минздрава строит планы вернуться к «регулярной физической активности». Сейчас она занимается дома, но признается, что этого, «может быть, не совсем достаточно».
Скворцова рассказала, что «двигаться желательно много», однако ей из-за работы этого не удается.
«Хотя я и бываю за один день в большом количестве мест, но это ведь машина. У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно», — процитировало ее РИА «Новости».
О спорте министр заговорила на форуме добровольцев в Сочи. Мероприятие проходит со 2 по 5 декабря и приурочено ко Дню добровольца, который будет отмечаться в этот четверг.