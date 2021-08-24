Глава Международной федерации самбо рассказал о спаррингах с Владимиром Путиным

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о спаррингах с президентом России Владимиром Путиным. Спортсмен поделился с RT, что глава государства обладает многими качествами настоящего спортсмена.

«Он очень разносторонний человек, сейчас увлекается и горными лыжами, и хоккеем. Начинали мы все вместе с самбо, потому что раньше еще не было дзюдо. Он был технически грамотным, тактически правильно выстраивал схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Все это присутствовало в достаточной степени», — отметил Шестаков.

Спортсмен подчеркнул, что Владимир Путин не раз выступал на соревнованиях, и его результаты были впечатляющими. Но в какой-то момент он решил пойти обучаться на юридический факультет. Шестаков предполагает, что в лице президента Россия могла потерять хорошего спортсмена, но приобрела однозначно больше, когда Путин занял свою высокую должность.

Владимир Путин — мастер спорта СССР по дзюдо и самбо. У него есть звание «Заслуженного тренера России по самбо», он обладатель ордена Международной федерации плавания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин каждый день находит время для занятий спорта. Особенно это касается самбо.