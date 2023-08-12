Спорт 12 августа 2023, 12:42 Глава Международной ассоциации бокса призвал освободить олимпийское движение от политики Президент IBA Кремлев: олимпийский спорт пора освободить от политики РИА «Новости»

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Пора освободить олимпийский спорт от политики, указал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в беседе с ТАСС. Он заявил, что во главе Международного олимпийского комитета стоит «человек, который дискредитировал спорт».

«Олимпийское движение пора освободить от чиновников и политиков. Они ставят условия российским спортсменам, лишают флага и гимна», — подчеркнул Умаров.

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По его мнению, такое положение вещей «неприемлемо».

Большинство спортсменов из России и Белоруссии с прошлого года отстранили от участия в международных соревнованиях. С марта текущего года некоторых спортсменов все же решили допускать в нейтральном статусе, но международные федерации до сих пор до конца не сформировали критерии допуска.

В 2024 году в Казани состоятся Игры стран БРИКС. Недавно грядущие соревнования обсудили президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению последнего, рано или поздно спортсменов вновь начнут допускать до крупных соревнований, а пока стоит просто «не обращать внимания» на санкции.