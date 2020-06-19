Глава Ла Лиги попросил совершить каминг-аут кого-то из футболистов

По мнению Тебса, это поможет другим гомосексуалистам комфортнее чувствовать себя в футбольном мире. Он добавил, что ему было бы интересно узнать, каково в современном футболе процентное соотношение геев. Отмечается, что функционер не уточнил цель этого интереса.