Глава координационной комиссии МОК: Олимпиада в Токио вызовет сложности у организаторов

По информации газеты «Вгляд», Коутс заметил, что в Играх участвуют спортсмены из 206 стран.

«Очень немногие страны справились (с вирусом) так же хорошо, как Австралия. Мы не можем отложить Игры снова, и мы должны исходить из того, что вакцины не будет или, если будет, то ее не будет в достаточном количестве, чтобы обеспечить весь мир. К октябрю этого года, если появятся признаки того, что вирус сдерживается, но не уничтожен, мы начнем прорабатывать — и сейчас готовимся к этому — различные сценарии», — пояснил глава комиссии.

Он задался вопросом, нужно ли помещать на карантин Олимпийскую деревню.

«Все ли спортсмены, когда они туда попадают, уходят на карантин? Ограничиваем ли мы присутствие зрителей на объектах? Отделяем ли мы спортсменов от смешанной зоны, где находятся СМИ? У нас будет целый ряд сценариев, которые мы начнем рассматривать в этом году, исходя из того, что Игры все равно будут проводиться для спортсменов в следующем году. Но это могут быть Игры, совершенно отличные от того, к чему мы привыкли», — заключил Коутс.