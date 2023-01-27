Спорт 27 января 2023, 13:51 Глава комитета спортсменов Норвегии выступила против отстранения россиян от участия в международных турнирах

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Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен выступила против отстранения россиян от участия в международных соревнованиях. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на NRK.

Как сообщил источник, на встрече с представителями МОК Якобсен отметила, что спортсмены не должны отбираться по принципу того, какой страны у них паспорт.

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В феврале прошлого года на фоне спецоперации, начатой Россией на территории Украины, МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

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