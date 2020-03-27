Глава клуба «Химки» понадеялся на звание чемпиона России

«Конечно, мы все бы хотели доиграть сезон. Мы живем сейчас в новой реальности без баскетбола, и это не так-то и просто, как оказывается. Но реальность совершенно другая, распространение коронавируса и в Европе, и у нас в стране продолжается. Ситуация лучше не становится. Так что завершение сезона — это единственное верное и правильное решение», — уточнил Астахов.

Генеральный директор выразил надежду, что клуб получит «звание чемпиона России в этом сезоне».

«Это уже будет решать Российская федерация баскетбола и исполком, подождем развития событий, — подчеркнул Астахов.