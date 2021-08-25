Глава КХЛ рассказал, куда перейдет Ковальчук

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, где нападающий Илья Ковальчук может продолжить карьеру. Об этом сообщил ТАСС.

«Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ. Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай», — рассказал Морозов.

Спортсмен получил статус олимпийского чемпиона в 2018 году, двукратного чемпиона мира (2008 и 2009 год), трехкратного обладателя Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021 год), передала «Газета.ru».