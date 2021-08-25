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    25 августа 2021, 20:20

    Глава КХЛ рассказал, куда перейдет Ковальчук

    Арина Бобкова

    Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, где нападающий Илья Ковальчук может продолжить карьеру. Об этом сообщил ТАСС.

    «Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ. Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай», — рассказал Морозов.

    Спортсмен получил статус олимпийского чемпиона в 2018 году, двукратного чемпиона мира (2008 и 2009 год), трехкратного обладателя Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021 год), передала «Газета.ru».