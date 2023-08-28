Спорт 28 августа 2023, 18:07 Глава футбольной лиги Испании Рубиалес подпал под уголовное дело за поцелуй спортсменки Прокуратура Испании завела дело против главы футбольной лиги страны Рубиалеса Скриншот видео Youtube

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Уголовное дело о сексуальном насилии возбудила прокуратура Испании в отношении главы футбольной лиги страны Луиса Рубиалеса за поцелуй спортсменки Дженифер Эрмосо. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщила газета El Pais.

Спортивный функционер поплатился за свой несдержанный порыв на женском чемпионате мира по футболу. Когда сборная Испании одержала победу, он подбежал к Дженифер Эрмосо и поцеловал ее в губы.

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Спортсменка объявила, что Рубиалес действовал без ее согласия, но сделать она ничего не могла. Эрмосо подала жалобу в прокуратуру, в которой заявила, что чувствовала себя «жертвой нападения». После этого ведомство завело уголовное дело и приступило к расследованию.

Извинения спортивного функционера не спасли. ФИФА отстранила его от работы на 90 дней, а дисциплинарный комитет попросил Рубиалеса и других руководителей федерации не вступать в контакты с футболисткой или ее близкими.

Начавшийся скандал привел к тому, что президенты территориальных футбольных федераций пригрозили вынести вотум недоверия Рубиалесу. Некоторые политики призвали спортивного функционера уйти в отставку добровольно, но он отказался.

Королевская федерация Испании созвала экстренное заседание для оценки ситуации. Генеральный секретарь организации Андреу Кампс УЕФА приостановить членство организации из-за вмешательства правительства в ее деятельность. Он отметил, что жалобу уже подали в спортивный административный трибунал.