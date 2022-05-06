Глава ФТР Тарпищев рассказал, что Медведев готов выступить на Roland Garros

Даниил Медведев примит участие в Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros — 2022). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

Тарпищев подчеркнул, что на данный момент спортсмен активно готовится к турниру.

«Даниил сыграет на Roland Garros, он готовится», — заявил он.

После Roland Garros Медведем сможет вновь занять первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Мероприятие состоится в период с 22 мая по 5 июня в Париже, передали Nation News.