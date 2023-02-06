06 февраля 2023, 17:42
Глава Fight Nights Global Гаджиев оценил предстоящий поединок Муртазаева и Пономарева
Шансы на победу в предстоящем поединке у Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева примерно равны. Об этом «Известиям» сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, комментируя предстоящий бой в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
«Поединок за титул чемпиона, Ислам Муртазаев против Сергея Пономарева. Здесь, наверное, скажу, что шансы у всех равные — прямо 50 на 50», — сказал он.
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Гаджиев не исключает, что предстоящий бой может продлиться все пять раундов, поскольку оба спортсмена являются сильными соперниками.
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