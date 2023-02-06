Спорт 06 февраля 2023, 17:42 Глава Fight Nights Global Гаджиев оценил предстоящий поединок Муртазаева и Пономарева

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Шансы на победу в предстоящем поединке у Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева примерно равны. Об этом «Известиям» сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, комментируя предстоящий бой в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Поединок за титул чемпиона, Ислам Муртазаев против Сергея Пономарева. Здесь, наверное, скажу, что шансы у всех равные — прямо 50 на 50», — сказал он.

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Гаджиев не исключает, что предстоящий бой может продлиться все пять раундов, поскольку оба спортсмена являются сильными соперниками.

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