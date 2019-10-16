Глава FIFA предложил не пускать расистов на матчи

Фанаты-расисты чуть не сорвали матч Болгария — Англия Подробнее

Инфантино подчеркнул, что фразы о том, что расизма в футболе быть не должно пока остаются только словами. Для решения этой проблемы предстоит преодолеть еще много проблем. В этом могут помочь органы государственной власти, которые выявляют и наказывают виновных.

«Необходимо подумать о том, что мы можем сделать, чтобы это искоренить», — сказал глава FIFA.

Инфантино призвал руководство всех футбольных организаций по всему миру придумать вместе эффективные методы борьбы с расизмом.

Со своей стороны он предложил всем принять правило, по которому проявившим расизм болельщикам пожизненно запретят посещать стадионы во время матчей.

«Затем FIFA сможет применять такие запреты на мировом уровне», — отметил Инфантино.

Причиной такой реакции руководителя федерации стало поведение болельщиков на матче отборочного турнира Евро-2020, где встретились сборные Болгарии и Англии. Матч проходил в Софии. Игру останавливали несколько раз из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное расследование по этому факту.