Глава ФФККР Александр Коган рассказал, сколько фигуристов подали заявки на смену спортивного гражданства | 360°

Спорт 19 сентября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Глава ФФККР Александр Коган рассказал, сколько фигуристов подали заявки на смену спортивного гражданства

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила 12 заявок фигуристов на смену спортивного гражданства. Об этом kp.ru рассказал глава организации Александр Коган.

По его словам, из 12 обращений на переход восемь — родились и катались за рубежом. Остальные заявки спортсменов рассмотрят в декабре.

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«Мы дали разрешения. Ни один спортсмен, ни из одной команды никуда не переходил. Семь заявок оставшихся будут рассмотрены в декабре», — рассказал Коган.

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