Глава Федерации хоккея Третьяк прокомментировал возможное отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде

Если на Олимпиаду в Пекине не поедут игроки Национальной хоккейной лиги, вместо них поедет Континентальная хоккейная лига. Об этом в утреннем стриме RT «Летучка» на Youtube сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Так он прокомментировал возможный запрет на участие в Олимпиаде игрокам НХЛ.

«Говорят, что они в 00:00 должны объявить, что национальные игроки не едут на Олимпиаду. Ну посмотрим. У нас есть игроки, которые на Кубке Первого канала показали хороший хоккей. Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь… Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ», — сказал Третьяк.