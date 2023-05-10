Спорт 10 мая 2023, 16:21 Глава Федерации дзюдо России объяснил скандал с георгиевскими лентами на ЧМ Глава ФДР Соловейчик: на ЧМ имели право удалить болельщиков с георгиевской лентой РИА «Новости»

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На основании рекомендаций Международного олимпийского комитета у организаторов чемпионата мира по дзюдо в Катаре было право удалить с трибун болельщиков с георгиевскими лентами. Об этом сообщил РИА «Новости» президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов», — отметил глава ФДР.

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По его словам, каждый прав со своей стороны. Болельщики пришли на турнир с георгиевскими лентами, а организаторы соревнований следовали правилам МОК.

Глава ФДР выделил главное: российские спортсмены выступают на соревнованиях, так как Международная федерация дзюдо допустила к участию атлетов.

«Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили», — сказал Соловейчик.

В канун 9 мая болельщиков выгнали с трибун в Катаре из-за георгиевских ленточек.