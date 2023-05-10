10 мая 2023, 16:21
Глава Федерации дзюдо России объяснил скандал с георгиевскими лентами на ЧМ
Глава ФДР Соловейчик: на ЧМ имели право удалить болельщиков с георгиевской лентой
На основании рекомендаций Международного олимпийского комитета у организаторов чемпионата мира по дзюдо в Катаре было право удалить с трибун болельщиков с георгиевскими лентами. Об этом сообщил РИА «Новости» президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.
«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов», — отметил глава ФДР.
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По его словам, каждый прав со своей стороны. Болельщики пришли на турнир с георгиевскими лентами, а организаторы соревнований следовали правилам МОК.
Глава ФДР выделил главное: российские спортсмены выступают на соревнованиях, так как Международная федерация дзюдо допустила к участию атлетов.
«Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили», — сказал Соловейчик.
В канун 9 мая болельщиков выгнали с трибун в Катаре из-за георгиевских ленточек.
День Победы 9 мая
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