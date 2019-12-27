Глава Федерации дзюдо Японии: я бы не хотел бы драться с Путиным

По словам Ямаситы, он никогда не думал о Путине, как о потенциальном сопернике по дзюдо. Он напомнил, что президент России очень натренирован, поскольку занимается несколькими видами спорта. В частности, горными лыжами, плаванием и хоккеем.

«Я хочу всегда быть с ним в хороших отношениях», — цитирует спортсмена «Газета.ru».