Глава Федерации бокса РФ рассказал о гендерном равенстве в спорте

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал о гендерном равенстве в этом виде спорта, написало РИА ФАН.

По его словам, женский бокс становится популярным в нашей стране благодаря общемировой тенденции. Он отметил, что Международный олимпийский комитет пропагандирует равенство представителей обоих полов. Так, в этом году на Играх в Токио будет пять весовых категорий среди женщин. Помимо прочего, в Париже в 2024 году их будет уже шесть. На фоне этого в России собираются уделять большое внимание развитию женского бокса.

«У нас сейчас появляются новые турниры среди женщин. Например, в этом году мы постараемся провести командный кубок России по боксу среди женщин — последние 10 лет такие мероприятия не проходили», — подчеркнул Щекутьев.

Он добавил, что с будущего года кубок будет проводиться в более крупном масштабе.