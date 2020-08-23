Игру также будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Также на тренерскую скамейку красно-белых вернулся Доменико Тедеско, который пропустил два последних матча команды.

27-м матче тура РПЛ, который прошел 8 июля, «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, тренер казанского футбольного клуба Леонид Слуцкий потребовал от главы РФС отстранить от судейства арбитра Сергея Иванова после матча «Рубин» — «Локомотив», если выяснится, что нужно было назначить пенальти. По мнению Слуцкого, «Рубин» потерпел поражение из-за того, что рефери не назначил пенальти.