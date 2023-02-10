10 февраля 2023, 15:01
Глава Чешской хоккейной федерации Гадамчик заявил о желании видеть Россию на ЧМ-2024
Глава Чешской хоккейной федерации Алоиз Гадамчик рассказал, что хотел бы видеть команду из России на Чемпионате мира — 2024. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Sport.cz
По словам специалиста, российские хоккеисты являлись его любимыми соперниками. Однако, подчеркнул Гадамчик, другие страны вряд ли хотели бы видеть российскую сборную в числе участников соревнований.
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«Мы не можем поставить спорт в приоритет, хотя я бы хотел их видеть на ЧМ-2024. Более того, они были моим любимым соперником, я чаще всего обыгрывал русских», — заявил мужчина.
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