Глава Ассоциации лыжных видов спорта сравнила победу Большунова с победой советского лыжника
Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе заявила, что победу Александра Большунова на Кубке мира можно сравнить с триумфом советского лыжника Александра Завьялова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Также она назвала Большунова настоящим спортсменом и сказала, что он «заряжен на спорт».
«Сейчас так символично Александр Александрович Завьялов передал трофей Александру Александровичу Большунову», — резюмировала Вяльбе.