Глава ACA рассказал о бое-реванше Емельяненко с Исмаиловым

Управляющий АСА (Absolute Championship Akhmat) Александр Яценко рассказал о возможном повторном бое между двумя профессиональными борцами Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

Яценко отметил в интервью телеканалу RT, что предстоящий поединок пока не обсуждался в кругах лиги ACA, так как представители ассоциации уже составили таблицу. В ней бои уже распределены по одному в две недели. Вместить в готовое расписание бой-реванш тяжеловесов пока невозможно.

Предположительно, бой может произойти не раньше 2021 года. Прежде чем организовать повторный бой, спортсменам необходимо подраться с кем-то другим. И только в этом случае реванш может состояться.

24 июля прошел бой между Исмаиловым и Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя, а потом нокаутировал соотечественника в третьем раунде.

После поединка Исмаилов высказался в поддержку Емельяненко, пожелал ему скорейшего восстановления и намекнул на то, что «это еще не все».