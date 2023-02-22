Спорт 22 февраля 2023, 23:35 Гладилин предрек «Реалу» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин обсудил с «Газетой.Ru» победу мадридского «Реала» над «Ливерпулем» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гладилин выразил уверенность, что «Реал» выйдет в следующий этап турнира.

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«„Реал“ свое не упустит? Конечно. Очень редко бывает в истории, может, единицы, чтобы иметь такое преимущество и растерять его. Я думаю, что на 90% „Реал“ уже обеспечил себе выход в следующий этап», — цитирует тренера РИА ФАН.

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Ответный матч между «Ливерпулем» и мадридской командой пройдет в Испании в середине марта.