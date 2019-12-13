Гинера временно отстранили от футбольной деятельности после слов о главе судей РФС

Комитет по этике РФС отстранил президента московского клуба ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности за слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и судьи Василия Казарцева.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по этике Семена Андреева, слова президента ЦСКА вызвали широкий общественный и профессиональный резонанс. «Решение: первое — запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе — оштрафовать Гинера на один миллион рублей», — заявил Андреев.

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ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У тренера столичного клуба Виктора Ганчаренко и Гинера возникли претензии к качеству судейства.

Ганчаренко после матча жестко раскритиковал арбитра Казарцева. Гинер также не остался в стороне и посоветовал начальнику Казарцева — Егорову — оставить пост главы департамента судейства.