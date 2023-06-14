Спорт 14 июня 2023, 23:47 Гинер высказался о перспективах Акинфеева в ЦСКА после завершения карьеры

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер обсудил с «Матч ТВ» перспективы вратаря Игоря Акинфеева в клубе после завершения игровой карьеры.

«Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ», — цитирует Гинера «Политика Сегодня».

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Сам Акинфеев признался, что пока не планирует уходить из профессионального футбола. Его договор с «армейцами» рассчитан до конца сезона‑2023/24.