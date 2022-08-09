Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, при каком условии закончат карьеру

Лидеры российской сборной по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины закончат карьеру, если Россию не допустят до участия в Олимпийских играх 2024 года. С таким заявлением спортсменки выступили в YouTube-шоу «Обмен спортом».

«Если выходит новость, что российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в Париже, то мы заканчиваем карьеру? Да», — заявила Арина Аверина.

Ее сестра Дина добавила, что гимнастки хотели уйти после Олимпийских игр в Париже, которые состоятся в 2024 году. «Когда все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали? Я давно хочу уйти, но нас не отпускают», — объяснила она ситуацию.

Почетный президент Олимпийского комитета России, зампред Госдумы Александр Жуков допустил, что Олимпиада-2024 пройдет без участия российских спортсменов. Он заявил, что это «грустно», но вполне реально.