Спорт 07 сентября 2023, 12:24 Гимнастки Арина и Дина Аверины стали амбассадорами спартакиады «Моспром» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины стали амбассадорами пятой спартакиады для промышленников «Моспром». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что отборочный тур спартакиады для работников промышленных предприятий подошел к концу. Первые состязания среди школьников и студентов пройдут 9 сентября. Итоговые соревнования для всех участников спартакиады состоятся в конце сентября.

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«Поддерживать спортсменов во время финальных игр будут именитые спортсмены, среди которых многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины», — подчеркнул Овчинский.

Гимнастки выступят с гала-номером и проведут для всех желающих мастер-класс по растяжке.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2023 году промышленники и профильные учебные заведения посоревнуются в 12 дисциплинах, среди которых бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тэг-регби.

В прошлом году спартакиада стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Впервые соревнования «Моспром» состоялись в 2019 году. За четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.