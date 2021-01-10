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    10 января 2021, 02:48

    Гимнастка Солдатова рассказала, как избежала допинга

    Анатолий Минкин

    Завершившая спортивную карьеру художественная гимнастка Александра Солдатова рассказала, что избежала допинга, который ей хотела подсыпать соперница. Историей она поделилась в интервью YouTube-каналу Telesport.
    Гимнастка Солдатова рассказала, как избежала допинга

    По ее словам девушки, это было достаточно давно.

    «Одна девочка захотела это сделать, но другая девочка, с которой мы были соперницами, меня предупредила», — рассказала Солдатова.

    По ее словам, на спортивной базе в Новогорске, где постоянно живут и тренируются юные спортсменки особенная обстановка. Тренировки настолько выматывают, что гимнастки стараются поддерживать друг друга.

    «Соперничество есть, но мы живем в идиллии», — пояснила Солдатова.

    Александра Солдатова четыре раза становилась чемпионкой мира и три раза побеждала на чемпионате Европы. В 22 года она объявила о завершении своей спортивной карьеры.