Гимнастка Солдатова рассказала, как избежала допинга
Завершившая спортивную карьеру художественная гимнастка Александра Солдатова рассказала, что избежала допинга, который ей хотела подсыпать соперница. Историей она поделилась в интервью YouTube-каналу Telesport.
По ее словам девушки, это было достаточно давно.
«Одна девочка захотела это сделать, но другая девочка, с которой мы были соперницами, меня предупредила», — рассказала Солдатова.
По ее словам, на спортивной базе в Новогорске, где постоянно живут и тренируются юные спортсменки особенная обстановка. Тренировки настолько выматывают, что гимнастки стараются поддерживать друг друга.
«Соперничество есть, но мы живем в идиллии», — пояснила Солдатова.
Александра Солдатова четыре раза становилась чемпионкой мира и три раза побеждала на чемпионате Европы. В 22 года она объявила о завершении своей спортивной карьеры.