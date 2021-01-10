Гимнастка Солдатова рассказала, как избежала допинга

По ее словам девушки, это было достаточно давно.

«Одна девочка захотела это сделать, но другая девочка, с которой мы были соперницами, меня предупредила», — рассказала Солдатова.

По ее словам, на спортивной базе в Новогорске, где постоянно живут и тренируются юные спортсменки особенная обстановка. Тренировки настолько выматывают, что гимнастки стараются поддерживать друг друга.

«Соперничество есть, но мы живем в идиллии», — пояснила Солдатова.

Александра Солдатова четыре раза становилась чемпионкой мира и три раза побеждала на чемпионате Европы. В 22 года она объявила о завершении своей спортивной карьеры.