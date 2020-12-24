Гимнастка Солдатова объявила о завершении карьеры

По данным «Газеты.ru», Солдатова четыре раза становилась чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она напомнила, что занималась спортом 16 лет.

«На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать», — заключила спортсменка.