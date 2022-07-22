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    22 июля 2022, 12:36

    Гимнастка Симакова нарушила антидопинговые правила

    Артур Блянихов

    В пробе российской гимнастки Ангелины Симаковой обнаружили допинг. 19-летнюю спортсменку дисквалифицировали на два года, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Уточняется, что в пробе Симаковой выявили диуретик фуросемид. Старший тренер российской сборной Валентина Родионенко рассказала, что гимнастка не знает, как в ее организм попал допинг.

    «Это не тот уровень гимнастки, чтобы употреблять для результата какие-то препараты», — обозначила Родионенко.