Гимнастка Симакова нарушила антидопинговые правила

В пробе российской гимнастки Ангелины Симаковой обнаружили допинг. 19-летнюю спортсменку дисквалифицировали на два года, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что в пробе Симаковой выявили диуретик фуросемид. Старший тренер российской сборной Валентина Родионенко рассказала, что гимнастка не знает, как в ее организм попал допинг.

«Это не тот уровень гимнастки, чтобы употреблять для результата какие-то препараты», — обозначила Родионенко.