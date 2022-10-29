Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры из-за ситуации с латвийской федерацией | 360°

Спорт 29 октября 2022, 08:46 Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры из-за ситуации с латвийской федерацией Гимнастка Полстяная заявила о завершении карьеры из-за ухода из латвийской федерации РИА "Новости"

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Гимнастка Елизавета Полстяная объявила о завершении профессиональной карьеры. Причинами своего решения она назвала уход из Латвийской федерации гимнастики и невозможность выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Она призналась, что решение о завершении карьеры я приняла давно, но смогла заявить об этом только сегодня.

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«Конечно, основная причина произошедшего — мое исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже», — отметила Полстяная.

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Спортсменка уточнила, что чемпионат Европы оказался последним стартом, где она представляла Латвию. С конца лета гимнастка уже нигде не выступала, но поддерживала форму, надеясь на какое-то решение.

Полстяная подчеркнула, что за сборную России выступать не планировала, так как много нюансов с переходом в другую сборную после выступления на чемпионатах мира и Европы.

Гимнастка уточнила, что теперь начнет новую жизнь, полностью посвятив себя тренерской работе в спортивном клубе «Спартак».

«Я люблю детей, получаю такое же удовольствие от работы с ними, как получала, будучи гимнасткой», — сказала она.

В августе Полстяная решила не выступать за сборную Латвии из-за требования отказываться от российского гражданства.