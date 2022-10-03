Гимнастка Назаренко получила американский паспорт | 360°

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Гимнастка Назаренко получила американский паспорт

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко отметила получение гражданства США. Об этом сообщил RT.

29-летняя спортсменка поделилась с поклонниками в соцсетях снимком, где она позирует на фоне стены, украшенной надписью USA и цветами американского флага.

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«Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов», — цитирует гимнастку РИА ФАН.

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