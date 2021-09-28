Гимнастка Леванова рассказала, как Ковтун сделал ей предложение

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала, как фигурист Максим Ковтун сделал ей предложение. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она отметила, что предложение было очень эффектным. Ковтун сделал его на яхте и преподнес как подарок на день рождения.

«В сам день рождения у Максима не было времени, чтобы уделить его мне, так как он выступал в ледовом шоу. Тогда он сказал: „Подожди недельку — и увидишь подарок“», — пояснила Леванова.

Фигуристка уточнила, что день свадьбы они еще не выбрали, так как пока оба слишком заняты.