Гимнастка Еремина объявила о завершении карьеры

20-летняя российская гимнастка Елена Еремина анонсировала завершение спортивной карьеры. Об этом написала «Газета.ru».

Еремина назвала трудным решение покинуть профессиональный спорт. Она призналась, что приняла его вместе с тренером в ноябре прошлого года, но озвучила его только сейчас.

«Заканчиваю по причине здоровья», — объяснила спортсменка.

По ее словам, она поняла, что не способна продолжать свою профессиональную карьеру из-за различных болей, которые давно начали беспокоить ее.

«Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах», — обратила внимание гимнастка.