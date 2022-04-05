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    05 апреля 2022, 11:58

    Гимнастка Еремина объявила о завершении карьеры

    Артур Блянихов

    20-летняя российская гимнастка Елена Еремина анонсировала завершение спортивной карьеры. Об этом написала «Газета.ru».

    Еремина назвала трудным решение покинуть профессиональный спорт. Она призналась, что приняла его вместе с тренером в ноябре прошлого года, но озвучила его только сейчас.

    «Заканчиваю по причине здоровья», — объяснила спортсменка.

    По ее словам, она поняла, что не способна продолжать свою профессиональную карьеру из-за различных болей, которые давно начали беспокоить ее.

    «Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах», — обратила внимание гимнастка.