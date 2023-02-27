Спорт 27 февраля 2023, 19:06 Гимнастка Арина Аверина рассказала о своем настрое на новый сезон

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Российская художественная гимнастка, заслуженный мастер спорта Арина Аверина рассказала, что начала свой сезон с большим интересом. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

По словам спортсменки, каждый сезон отличается своими программами и новыми эмоциями. Также Аверина отметила, что своими выступлениями старается дарить болельщикам только положительные впечатления.

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Как сообщил RT, на счету у спортсменки пять золотых медалей чемпионатов мира.

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