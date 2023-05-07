Спорт 07 мая 2023, 18:46 Гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на этапе Кубка сильнейших в Москве Победительницей в многоборье на этапе Кубка сильнейших в Москве стала Арина Аверина РИА «Новости»

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В Москве состоялся первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике, сообщило РИА «Новости Спорт». Победительницей выступлений в многоборье стала гимнастка Арина Аверина.

Многократная чемпионкой мира и Европы одержала уверенную победу. Судьи отдали гимнастке 144,930 балла. На втором месте оказалась Анна Попова с 144,300 баллами.

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Замкнула тройку лидеров Дина Аверина — ее выступление оценили на 138,050 балла.

Состязания прошли по правилам Международной федерации гимнастики (FIG). Соревнования в рамках Кубка сильнейших закончатся в понедельник, 8 мая.