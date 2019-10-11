Гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира

Российский гимнаст Никита Нагорный взял «золото» в чемпионате мира 2019. Теперь отечественный спортсмен — абсолютный чемпион мира.

После выступления на всех шести снарядах Нагорный получил 88,772 балла от судейского жюри. А его коллега по команде, россиянин Артур Далалоян, лишь немного уступил первому месту и взял «серебро». Кстати, именно Далалоян — предыдущий абсолютный чемпион мира.

Нынешний победитель, Никита Нагорный, признался журналистам после своей победы, что сегодня ему не было тяжело. По его словам, выступление было довольно непростым морально, но «невероятно крутые» зрители помогли и поддержали боевой настрой. Его комментарий привело РИА «Новости».

«У меня нет такого в голове, что лидером себя чувствую. Мы приехали в первую очередь командой. Ехали сюда за командной золотой медалью. А сегодняшний успех — это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру», — скромно признался абсолютный чемпион.