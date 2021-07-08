Гимнаст Нагорный назвал ограничения, которые будут действовать для спортсменов во время Олимпиады

Трехкратному чемпиону мира и восьмикратному чемпиону Европы по гимнастике Никите Нагорному ничего не известно о возможном ужесточении мер, связанных с введением режима ЧС в Токио. Он в разговоре с «360» рассказал, как будут жить спортсмены во время Олимпиады.

По его словам, он не знал о введении режима ЧС в Токио. Его пока никак не инструктировали по этому поводу.

«Мы полностью будем изолированы, будем находиться в Олимпийской деревне. Тесты [на коронавирус] будем сдавать каждый день», — отметил Нагорный.

Режим ЧС начнет действовать в Токио из-за коронавируса c 12 июля. Его отменят только 22 августа после окончания Олимпийских игр. Об этом заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура.

Из-за режима ЧС рестораны, бары и караоке закроют. Также будет ограничена продажа алкоголя. Японские власти призовут соотечественников отказаться от поездок между регионами во время летних отпусков и каникул.

Ранее СМИ писали, что на церемонию открытия Олимпиады будут допущены только VIP-гости. В частности, дипломаты.