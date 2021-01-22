Гимн для спортсменов предложили заменить песней «День Победы»

«Нас с детства воспитывали, что поездка на Олимпиаду — это война. Мы готовимся к сражениям, защищаем честь флага страны, воюем за золотые медали. А под „Катюшу“ мы еще и спляшем», — пояснил мастер спорта по плаванию.

Он заметил, что «Катюша» играет в Канаде и США в перерывах между периодами в хоккее.

Напомним, что россиян лишили права выступать под флагом и гимном своей страны. Комиссия спортсменов выдвинула идею Олимпийскому комитету РФ использовать вместо композиции «Катюшу». Поэт-песенник Александр Шаганов считает, что подойдет его песня под названием «Конь», созданная в соавторстве с Игорем Матвиенко.