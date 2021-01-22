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    22 января 2021, 18:04

    Гимн для спортсменов предложили заменить песней «День Победы»

    Полина Петрова

    Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко предложил заменить гимн для наших спортсменов песней «День Победы», пишет ИА НСН.
    Гимн для спортсменов предложили заменить песней «День Победы»

    «Нас с детства воспитывали, что поездка на Олимпиаду — это война. Мы готовимся к сражениям, защищаем честь флага страны, воюем за золотые медали. А под „Катюшу“ мы еще и спляшем», — пояснил мастер спорта по плаванию.

    Он заметил, что «Катюша» играет в Канаде и США в перерывах между периодами в хоккее.

    Напомним, что россиян лишили права выступать под флагом и гимном своей страны. Комиссия спортсменов выдвинула идею Олимпийскому комитету РФ использовать вместо композиции «Катюшу». Поэт-песенник Александр Шаганов считает, что подойдет его песня под названием «Конь», созданная в соавторстве с Игорем Матвиенко.