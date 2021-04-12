Гильерме пообещал сделать все ради возвращения в сборную России

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав российской сборной. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По словам Гильерме, он сам дал причину наставнику сборной Станиславу Черчесову не вызывать его на последний сбор. Футболист признал, что не был достоин вызова в сборную в прошлом году, однако Черчесов вызвал его. Гильереме заметил, что это свидетельствует о доверии со стороны тренера.

«Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель», — цитирует голкипера «Локомотива» «Свободная пресса».