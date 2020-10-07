Гильерме и Джикию изолировали от футболистов сборной РФ
Накануне товарищеской игры со шведами защитника Георгия Джикию и голкипера Маринато Гильерме изолировали от других игроков российской сборной. Об этом сообщил портал Newinform со ссылкой на пресс-службу команды.
По данным издания, футболистов пришлось изолировать, поскольку результаты их тестов на коронавирус оказались «сомнительными». Отмечается, что сейчас их перепроверяют. Этот процесс займет некоторое время.
«Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — добавили в пресс-службе.