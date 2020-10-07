Гильерме и Джикию изолировали от футболистов сборной РФ

По данным издания, футболистов пришлось изолировать, поскольку результаты их тестов на коронавирус оказались «сомнительными». Отмечается, что сейчас их перепроверяют. Этот процесс займет некоторое время.

«Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — добавили в пресс-службе.