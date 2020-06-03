Гийом Сизерон признался в своей гомосексуальности

По данным издания, в свое время российский спортсмен Роман Костомаров обвинил Сизерона в «голубом катании», заметив, что непонятно, кто в паре Сизерон — Пападакис, является партнершей, а кто - партнером. Сначала француз обиделся, а потом объявил, что на самом деле является геем.

«Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — сказал он.