Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО

Три тысячи балашихинцев сдали нормы ГТО в этом году. Испытания проходят как поодиночке, так и целыми организациями. Так, проверить свою форму решили сразу полсотни сотрудников Росгвардии.

Сначала каждый желающий сдать нормы ГТО должен пройти регистрацию. После нее присваивается личный номер. Начать можно с любого норматива, перед каждым нормативом проводится инструктаж. Например, в подтягиваниях главное требование — полностью разгибать руки. Чтобы получить «золото», необходимо подтянуться 15 раз, для «бронзы» будет достаточно 10 раз.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, есть нормативы, которые без специальной подготовки не выполнишь. Если с прямыми ногами не можешь дотянуться до пола, то куда уж там наклоняться еще сильнее. А ведь минимум по гибкости — шесть сантиметров ниже скамейки.

Источник фото: телеканал «360»

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Вместе с сотрудниками и сотрудницами вневедомственной охраны нормы ГТО сдавал и заместитель начальника отдела Игорь Шатунов. Он признался, что пришел сюда, в первую очередь, для того, чтобы проверить свою физическую форму.

Сдать нормы ГТО может любой житель Балашихи. Для этого нужно обратиться в спортивный комплекс «Метеор» и узнать расписание. В этом году испытания уже прошли около трех тысяч горожан.

Источник фото: телеканал «360»

«ГТО развивается. Недавно проводился фестиваль студентов по ГТО. Балашиха с 41 места в прошлом году переехала на третье в этом году», — заявил заместитель директора СК «Метеор» Алексей Корнилов.

Большинство нормативов выполняются в зале, а вот бег или стрельбу придется сдавать отдельно. Узнать список дисциплин, а также заранее проверить свою готовность можно на официальном сайте gto.ru.