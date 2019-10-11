Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО
Сначала каждый желающий сдать нормы ГТО должен пройти регистрацию. После нее присваивается личный номер. Начать можно с любого норматива, перед каждым нормативом проводится инструктаж. Например, в подтягиваниях главное требование — полностью разгибать руки. Чтобы получить «золото», необходимо подтянуться 15 раз, для «бронзы» будет достаточно 10 раз.
Впрочем, есть нормативы, которые без специальной подготовки не выполнишь. Если с прямыми ногами не можешь дотянуться до пола, то куда уж там наклоняться еще сильнее. А ведь минимум по гибкости — шесть сантиметров ниже скамейки.
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Вместе с сотрудниками и сотрудницами вневедомственной охраны нормы ГТО сдавал и заместитель начальника отдела Игорь Шатунов. Он признался, что пришел сюда, в первую очередь, для того, чтобы проверить свою физическую форму.
Сдать нормы ГТО может любой житель Балашихи. Для этого нужно обратиться в спортивный комплекс «Метеор» и узнать расписание. В этом году испытания уже прошли около трех тысяч горожан.
«ГТО развивается. Недавно проводился фестиваль студентов по ГТО. Балашиха с 41 места в прошлом году переехала на третье в этом году», — заявил заместитель директора СК «Метеор» Алексей Корнилов.
Большинство нормативов выполняются в зале, а вот бег или стрельбу придется сдавать отдельно. Узнать список дисциплин, а также заранее проверить свою готовность можно на официальном сайте gto.ru.