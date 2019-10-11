  • Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО

    11 октября 2019, 15:19

    Илья Журавлев, Ольга Крылова

    Три тысячи балашихинцев сдали нормы ГТО в этом году. Испытания проходят как поодиночке, так и целыми организациями. Так, проверить свою форму решили сразу полсотни сотрудников Росгвардии.
    Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО

    Сначала каждый желающий сдать нормы ГТО должен пройти регистрацию. После нее присваивается личный номер. Начать можно с любого норматива, перед каждым нормативом проводится инструктаж. Например, в подтягиваниях главное требование — полностью разгибать руки. Чтобы получить «золото», необходимо подтянуться 15 раз, для «бронзы» будет достаточно 10 раз.

    Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»
    Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Впрочем, есть нормативы, которые без специальной подготовки не выполнишь. Если с прямыми ногами не можешь дотянуться до пола, то куда уж там наклоняться еще сильнее. А ведь минимум по гибкости — шесть сантиметров ниже скамейки.

    Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

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    Вместе с сотрудниками и сотрудницами вневедомственной охраны нормы ГТО сдавал и заместитель начальника отдела Игорь Шатунов. Он признался, что пришел сюда, в первую очередь, для того, чтобы проверить свою физическую форму.

    Сдать нормы ГТО может любой житель Балашихи. Для этого нужно обратиться в спортивный комплекс «Метеор» и узнать расписание. В этом году испытания уже прошли около трех тысяч горожан.

    Гибкость, ловкость, сила. Три тысячи жителей Балашихи сдали нормы ГТО | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «ГТО развивается. Недавно проводился фестиваль студентов по ГТО. Балашиха с 41 места в прошлом году переехала на третье в этом году», — заявил заместитель директора СК «Метеор» Алексей Корнилов.

    Большинство нормативов выполняются в зале, а вот бег или стрельбу придется сдавать отдельно. Узнать список дисциплин, а также заранее проверить свою готовность можно на официальном сайте gto.ru.