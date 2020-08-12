Гэтжи указал на самую большую слабость Хабиба
Временный чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Джастин Гэтжи рассказал, в чем, по его мнению, заключается самая большая слабость российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
Гэтжи заметил, что самая большая слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным.
«Если бы вы сказали ему это или обратили на это его внимание, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это», — обратил внимание спортсмен.
По его словам, Хабиб окружил себя людьми, «ласкающими его эго». Гэтжи добавил, что видел бойцов, которые окружают себя теми, кто их «накачивает и ведет вверх».