Гэтжи указал на самую большую слабость Хабиба

Гэтжи заметил, что самая большая слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным.

«Если бы вы сказали ему это или обратили на это его внимание, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это», — обратил внимание спортсмен.

По его словам, Хабиб окружил себя людьми, «ласкающими его эго». Гэтжи добавил, что видел бойцов, которые окружают себя теми, кто их «накачивает и ведет вверх».