Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Немецкие футболисты на Евро-2020 вничью сыграли с соперниками из Венгрии. Германия попала в 1/8 финала чемпионата, сообщило РИА «Новости».

Матч третьего тура группы F состоялся в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 2:2. За ним с трибун наблюдали 12 413 зрителей.

Путевки в плей-офф 23 июня также завоевали Швеция и Испания. Украина тоже продолжит игру на турнире. Участие в 1/8 финала — первое в истории сборной.

Пары для вышедших в плей-офф команд определены. В Амстердаме 26 июня встретятся Уэльс и Дания, в этот же день Италия сыграет с Австрией на лондонском стадионе «Уэмбли». Будапешт 27 июня примет матч Нидерланды — Чехия, а в Севилье сойдутся Бельгия и Португалия.

Футболисты Хорватии будут противостоять Испании 28 июня в Копенгагене На «Пушкаш Арене» в Бухаресте состоится матч Франция — Швейцария.

«Уэмбли» станет площадкой для игры Англии и Германии 29 июня. В Глазго в этот день столкнутся Швеция и Украина.