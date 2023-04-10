Спорт 10 апреля 2023, 11:10 Германия пригрозила игнорировать решение МОК по спортсменам из России Глава МВД ФРГ Фезер пригрозила отказом спортсменам из России в визах Германии РИА «Новости»

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Если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит спортсменам из России участвовать в соревнованиях, Германия откажет им в визах. Об этом предупредила глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая вопросы спорта, сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Она назвала возможное положительное решение МОК пощечиной спортсменам с Украины, заявив, что западные страны не обязаны его выполнять и пускать россиян на международные соревнования. Нэнси Фезер предложила отказывать спортсменам в выдаче виз.

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«Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией», — заявила министр.

Украина объявит бойкот международных соревнований, если на них поедут российские спортсмены. Однако Нэнси Фезер посоветовала немецким спортсменам не следовать их примеру. Она сказала, что это им навредит — атлеты слишком долго готовились к выступлениям.

МОК ранее предложил спортивным федерациям допустить к соревнованиям спортсменов из России, которые не поддержали проведение спецоперации.