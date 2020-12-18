Германия посчитала решение CAS чересчур мягким

В ФРГ посчитали правильным решение поддержать «жесткие санкции WADA» в отношении РФ. Однако в конфедерации сожалеют, что требование агентства о четырехлетнем запрете не было полностью удовлетворено.

В НОК призвали как можно скорее прояснить схему реализации этого решения. Также там хотят узнать условия, при которых российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Глава Национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман назвала решение CAS «противоречивым». Оно ведет к большей ясности и соблюдению законности, но при этом удивляет двухлетнее наказание.

Ранее CAS опубликовал список санкций в отношении России. Спортсмены из РФ два года не имеют права выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Таким образом, срок наказания сократился в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Кроме того, России запрещено подавать заявки на проведение основных турниров.

РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1,27 миллиона долларов в качестве издержек, понесенных агентством с января 2019 года до вынесения нынешнего решения. Это требуется для восстановления статуса соответствия.